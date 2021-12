Hogyan tartsd rendben sövényed?

A jól karbantartott sövény udvarunk vagy kertünk díszeként azonnal odavonzza a tekinteteket. Feltéve, ha tudjuk, hogyan ápoljuk azt megfelelően. Nem szükséges profi kertésznek lennünk ahhoz, hogy mutatós lombozatot varázsoljunk a portánkra. Érdemes viszont pár dolgot az eszünkbe vésni, hogy valóban esztétikus legyen az udvar büszkesége.

A sövényekről általánosságban

Sövény alatt az olyan egybefüggő bokros növényzetet értjük, amely bizonyos formára nyírva térelválasztó hatással bír. Ezt jól megfigyelhetjük parkokban és családi házaknál egyaránt, ahol sokszor kerítésként funkcionál a növényzet. A sövényről azonnal mindenki a klasszikus fagyalra asszociál, mivel ez a legelterjedtebb változata, ám fontos észben tartanunk, hogy sok más növény is ideális sövénynek. Ilyenek többek közt a különböző tuják vagy a tiszafa. Ezeket szorosan egymás mellé ültetve, amint összenőnek, formára tudjuk nyírni, azaz sövényt „faraghatunk" belőlük. Egy gondosan ápolt sövényt sokrétűen felhasználhatunk a kerti díszítés elemeként. Használhatjuk kerítésként, akár több mint két méter magasságúra megnövesztve is. Esetleg különálló bokrokat hagyhatunk, így parkosabb hatást érhetünk el a kertünkben. Egy valóban mutatós módszer, ha szobrot „faragunk" belőle. Azok, akik jobb kézügyességgel rendelkeznek, egészen extravagáns alakzatokra is nyírhatják, például ember- vagy állatformákra. A kevésbé ügyes önjelölt kertészek számára viszont még mindig ott vannak a klasszikus négyszögletes vagy gömbölyded formák, amik ugyanúgy gyönyörű látványt nyújtanak.



Sövényünk rendben tartása