Hatalmas fogásuk volt a mohácsi zsaruknak, Borjádon égig ért a fű - Videó!
2025. november 21. péntek 10:17
A rendőrök a DELTA Program keretében azonosítottak és elfogtak egy borjádi férfit, aki otthonában kábítószer-hatóanyagot tartalmazó növényeket nevelt.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása bűntett miatt nyomoz egy 35 éves borjádi férfival szemben.
A mohácsi rendőrök november 13-án a férfi lakóhelyén kutattak, és 108 tő droggyanús növényt, több mint bruttó 28 kilogramm már leszüretelt, szárított cannabist találtak, valamint komplett berendezést, világítórendszert, párásítót és szellőztetőrendszert is lefoglaltak.
A férfi speciálisan kialakított sátorban nevelte a növényeket egészen addig, amíg a mohácsi rendőrök elfogták őt, majd kihallgatták.
A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.
Forrás: police.hu
