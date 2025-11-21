Hatalmas fogásuk volt a mohácsi zsaruknak, Borjádon égig ért a fű - Videó!

A rendőrök a DELTA Program keretében azonosítottak és elfogtak egy borjádi férfit, aki otthonában kábítószer-hatóanyagot tartalmazó növényeket nevelt.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása bűntett miatt nyomoz egy 35 éves borjádi férfival szemben.

A mohácsi rendőrök november 13-án a férfi lakóhelyén kutattak, és 108 tő droggyanús növényt, több mint bruttó 28 kilogramm már leszüretelt, szárított cannabist találtak, valamint komplett berendezést, világítórendszert, párásítót és szellőztetőrendszert is lefoglaltak.













A férfi speciálisan kialakított sátorban nevelte a növényeket egészen addig, amíg a mohácsi rendőrök elfogták őt, majd kihallgatták.

A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

