Három baranyai települést céloznak meg a NAV ellenőrei
2026. március 22. vasárnap 15:33
A NAV baranyai munkatársai március 23. és 29. között kedden Szigetváron, szerdán pedig Versenden és Bólyban a hús- és hentesáru-kereskedőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
