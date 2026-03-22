2026. március 22. vasárnap 15:33

Három baranyai települést céloznak meg a NAV ellenőrei
A NAV baranyai munkatársai március 23. és 29. között kedden Szigetváron, szerdán pedig Versenden és Bólyban a hús- és hentesáru-kereskedőket ellenőrzik.

 

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Forrás: NAV