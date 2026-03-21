Brutális karambol miatt lezárták a 6-ost Pécs közelében
2026. március 21. szombat 15:55
Összeütközött három személygépkocsi a 6-os főúton, Pécs közelében, a 209-es kilométerszelvénynél, szombaton délután.
Az autókban összesen hatan utaztak.
A pécsi hivatásos és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók áramtalanítottak és egy embert feszítővágó segítségével kiszabadítottak egy járműből.
A helyszínre mentő is érkezett.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Forrás: Katasztrófavédelem
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Brutális karambol miatt lezárták a...
- Megérkezett az ötszázadik új autóbusz...
- CPAC Hungary - Orbán Viktor: Brüsszel...
- Eltűnt egy 31 éves pécsi nő, elindult...
- Eltűnnek a házak bejárata feletti...
- Döglődik-e a bolognai rendszer?
- Idős pécsi házaspár életét mentette...
- Fázott a télen? Pedig enyhébb volt az...
- Csak akkor érvényes a szavazólap, ha...
- A Baranyában medvehagymát gyűjtők...