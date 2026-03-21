Brutális karambol miatt lezárták a 6-ost Pécs közelében

Összeütközött három személygépkocsi a 6-os főúton, Pécs közelében, a 209-es kilométerszelvénynél, szombaton délután.

Az autókban összesen hatan utaztak.

A pécsi hivatásos és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók áramtalanítottak és egy embert feszítővágó segítségével kiszabadítottak egy járműből.

A helyszínre mentő is érkezett.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.