Angliában fogtak el egy szökésben lévő baranyai drogdílert, majd' tíz év börtön vár rá
2026. március 22. vasárnap 11:26
Angliában fogták el azt a baranyai kábítószerdílert, akit távollétében 9 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság.
A filmbe illő történet szálai 2019-re nyúlnak vissza.
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Komlói Rendőrkapitányság jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett gyanúja miatt nyomozott.
Ennek keretében 2019. május 8-án hajnalban több baranyai településen, valamint Budapesten intézkedtek egyidőben, majd fogtak el összesen 14 embert.
Egyikőjük a mostani eset főszereplője. Akkor őt is őrizetbe vették, és kábítószer-kereskedelem miatt a bíróság letartóztatta.
A bírósági eljárás alatt már szabadlábon védekező férfi azonban nem várta meg a verdiktet. 2023 nyarán eltűnt, a nyomozó hatóság akkori információi arra utaltak, hogy külföldre szökött.
A bíróság 2025 februárjában távollétében 9 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, és mivel nem kezdte meg a büntetés letöltését, nemzeti, majd európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.
Tekintve, hogy a baranyai nyomozók megállapították, hogy a szökevény az Egyesült Királyság területén bujkálhat, felvették a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályával.
A Célkörözési Osztály az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül tájékoztatta a brit National Crime Agency-t (NCA) a toplistás körözött hollétéről, míg az ORFK BF NEBEK a nemzetközi rendőri együttműködés koordinációjában működött közre.
A Baranya vármegyei rendőrök, célkörözési nyomozók és az NCA együttműködése alapján megállapításra került, hogy a keresett személy Manchesterben tartózkodik, ahol március 18-án a brit rendőrség munkatársai elfogták.
Kiadatásáról a későbbiekben döntenek a brit hatóságok.
Képünk illusztráció.
Forrás: police.hu - Fotó: pixabay
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Angliában fogtak el egy szökésben...
- A vásárcsarnok népszerű árusa, Kovács...
- Brutális karambol miatt lezárták a...
- Idén is megrendezik a magyar...
- Másfél méter alá esik a Duna...
- F. László beismerte a gyilkosságot:...
- Készülhet a Szeged és Pécs közötti...
- Eltűnt egy 31 éves pécsi nő, elindult...
- Csaknem harminc éve varázsolja el a...
- Egy újabb borult, felhős nap vár ránk...