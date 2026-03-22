Angliában fogtak el egy szökésben lévő baranyai drogdílert, majd' tíz év börtön vár rá

Angliában fogták el azt a baranyai kábítószerdílert, akit távollétében 9 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság.

A filmbe illő történet szálai 2019-re nyúlnak vissza.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Komlói Rendőrkapitányság jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett gyanúja miatt nyomozott.

Ennek keretében 2019. május 8-án hajnalban több baranyai településen, valamint Budapesten intézkedtek egyidőben, majd fogtak el összesen 14 embert.

Egyikőjük a mostani eset főszereplője. Akkor őt is őrizetbe vették, és kábítószer-kereskedelem miatt a bíróság letartóztatta.

A bírósági eljárás alatt már szabadlábon védekező férfi azonban nem várta meg a verdiktet. 2023 nyarán eltűnt, a nyomozó hatóság akkori információi arra utaltak, hogy külföldre szökött.

A bíróság 2025 februárjában távollétében 9 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, és mivel nem kezdte meg a büntetés letöltését, nemzeti, majd európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Tekintve, hogy a baranyai nyomozók megállapították, hogy a szökevény az Egyesült Királyság területén bujkálhat, felvették a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályával.

A Célkörözési Osztály az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül tájékoztatta a brit National Crime Agency-t (NCA) a toplistás körözött hollétéről, míg az ORFK BF NEBEK a nemzetközi rendőri együttműködés koordinációjában működött közre.

A Baranya vármegyei rendőrök, célkörözési nyomozók és az NCA együttműködése alapján megállapításra került, hogy a keresett személy Manchesterben tartózkodik, ahol március 18-án a brit rendőrség munkatársai elfogták.

Kiadatásáról a későbbiekben döntenek a brit hatóságok.

