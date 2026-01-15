Halálos háztűz Baranyában: idős férfi az áldozat

Csütörtökön kora délután egy korábbi tűzesetről érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez.

Harkányban, a Lomb utcában egy hétvégi ház egyik szobájában volt tűz, a harminchat négyzetméteres lakóingatlanban egy televízió és környezete égett.

Az ingatlanban lakó idős férfit ismerőse a ház előszobájában, az ajtó közelében találta meg. Az esetnél tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.

A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.