Halálos háztűz Baranyában: idős férfi az áldozat
2026. január 15. csütörtök 15:21
Csütörtökön kora délután egy korábbi tűzesetről érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez.
Harkányban, a Lomb utcában egy hétvégi ház egyik szobájában volt tűz, a harminchat négyzetméteres lakóingatlanban egy televízió és környezete égett.
Az ingatlanban lakó idős férfit ismerőse a ház előszobájában, az ajtó közelében találta meg. Az esetnél tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.
A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.
Forrás: Katasztrófavédelem
