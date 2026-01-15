Már itt is a járvány: egy hét alatt több mint negyvezren mentek orvoshoz influenza miatt

Január második hetében több mint 42 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel az országban.



Az influenzaszerű megbetegedések legnagyobb arányban, 36 százalékban a 15-34 éves korosztályt érintették január 5. és 11. között - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett legfrissebb jelentéséből.

Népességarányosan szintén a fiatal felnőttek között jegyezték fel a legtöbb esetet: 100 ezer főre vetítve átlagosan 843-at. Szintén sok a beteg a 3-5 éves (842) és a 6-14 éves (809) gyerekek között.



A legtöbb influenzás megbetegedést most a H3N2-es influenza A vírus okozza.

A betegség gyakran magas lázzal, erős izomfájdalommal, levertséggel és elhúzódó gyógyulással jár, illetve súlyos szövődményeket is előidézhet. Az NNGYK adatai szerint január második hetében 186 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 17-en intenzív vagy szubintenzív ellátásra szorultak. Ezen esetekből 78 köthető influenzafertőzéshez.