Olvad a jég, már nem biztonságos a csúszkálás Orfűn

Az olvadás miatt Pécsi-tó jegére már nem lehet biztonsággal rámenni, közölte a rendőrség.

A jég vastagsága és teherbírása nem megfelelő, több ponton életveszélyes lehet.

Hozzátették, ugyanez igaz a kisebb tavakra, bányatavakra is - a jég nem egyenletes, könnyen beszakadhat.