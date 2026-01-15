Olvad a jég, már nem biztonságos a csúszkálás Orfűn
2026. január 15. csütörtök 09:07
Az olvadás miatt Pécsi-tó jegére már nem lehet biztonsággal rámenni, közölte a rendőrség.
A jég vastagsága és teherbírása nem megfelelő, több ponton életveszélyes lehet.
Hozzátették, ugyanez igaz a kisebb tavakra, bányatavakra is - a jég nem egyenletes, könnyen beszakadhat.
Forrás: police.hu
