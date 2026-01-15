Alapjogokért Központ: állandósult a kormánypártok stabil előnye a Tisza Párttal szemben

A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 41 százalékuk voksolna - derült ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából, amely részleteit csütörtökön közölték az MTI-vel.

A felmérésben az áll, hogy a pártpreferencia adatok az utóbbi egy hónapban érdemben nem változtak, a kormánypártok előnye állandósult: 8 százalékpontos, jóval hibahatáron túli különbség birtokában vágnak neki a választásoknak.

A jobboldal elmúlt hónapokban mért népszerűség-növekedése és stabilizálódása mögött az húzódhat meg, hogy április 12-éhez közeledve egyre többen érzik úgy, hogy a "biztos választás" valóban biztosabb, mint a veszélyes alternatíva.



Közölték azt is, hogy az Alapjogokért Központ október óta havi rendszerességgel publikálja országosan reprezentatív pártpreferencia-méréseit.

Az őszi politikai szezon indulása óta a népszerűségi trendek egyértelmű helyzetről árulkodnak: a Fidesz-KDNP vezető pozícióját stabilizálta, előnyét pedig a kezdeti 5 százalékpontról csaknem megduplázta.

A kormánypártok jelentős - de nem behozhatatlan - fölénye 2026 év elején is megmaradt: a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka szavazna egy most vasárnap esedékes választáson listájukra, míg Magyar Péterék megtorpantak, a Tiszát támogatók aránya 40-42 százalék között mozgott az utóbbi hónapokban - írták

Mindez a központ szerint jól mutatja, hogy az ellenzéki formáció számára az év eleje sem bizonyult sikeresnek, részben a korábbi ügyek utóhatásai, részben az újévi viták miatt.



Úgy folytatták, hogy a kormánypárti vezetés mögött a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódása áll: ők a békét, a migrációs paktum végrehajtásának elutasítását, fizikai és anyagi biztonságot, a rezsicsökkentés fenntartását, a családtámogatási rendszer megőrzését várják el, tehát a biztosat választják az egyre bizonytalanabb geopolitikai környezetben.

Magyar Péter és pártja ezzel szemben bizonytalanságot - "nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk" - sőt, a brüsszeli fősodor döntéseinek végrehajtását emelte programja részévé akkor többkulcsos szja-val, a családtámogatások csökkentésével vagy a nyugdíjrendszer privatizációjának tervével, ezt a választók egyre jelentősebb része láthatóan veszélyként értékeli - tették hozzá.

A január 5. és 8. között, ezer felnőtt megkérdezésével készült adatfelvétel alapján a fenti két párton kívül csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, őket a biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka támogatja, és ezúttal sem érte el a bejutási küszöböt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (2 százalék), valamint a Demokratikus Koalíció (2 százalék) - áll a közleményben.