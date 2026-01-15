Továbbra sem látogatható a Pintér-kert Arborétum

2026. január 15. csütörtök 07:59

A Pintér-kert Arborétum balesetveszély miatt (helyenként csúszós lépcsők, a lassú olvadás miatt a fákról leeső fagyott hótömbök) zárva tart, közölte a nemzeti park.

 

 



A nemzeti pa többi bemutatóhelye normál nyitvatartási rend szerint várja a látogatókat.

 

Forrás: DDNP