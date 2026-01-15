Továbbra sem látogatható a Pintér-kert Arborétum
2026. január 15. csütörtök 07:59
A Pintér-kert Arborétum balesetveszély miatt (helyenként csúszós lépcsők, a lassú olvadás miatt a fákról leeső fagyott hótömbök) zárva tart, közölte a nemzeti park.
A nemzeti pa többi bemutatóhelye normál nyitvatartási rend szerint várja a látogatókat.
A nemzeti pa többi bemutatóhelye normál nyitvatartási rend szerint várja a látogatókat.
Forrás: DDNP
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Olvad a jég, már nem biztonságos a...
- Alapjogokért Központ: állandósult a...
- Juhász Dorka volt csapata legjobbja...
- Szörnyűség a Tettyén: egy nyolcéves...
- Rengetegen élnek a MÁV új kedvezményével
- Továbbra sem látogatható a...
- Lehet, hogy károsítják a régebbi...
- Hajnali gyilkosság Pécsett: egy...
- Csizi szerint 2007 óta Pécs 137...
- Megmentette egy tízéves, pécsi kisfiú...