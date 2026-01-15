Nem narancsból készült egy narancslé, lépett az ügyészség
2026. január 15. csütörtök 13:03
Az ügyészséghez érkezett információk szerint egy magyarországi italgyártó cég koncentrátumból készült narancslé termékei 30 százalékban nem narancsléből, hanem úgynevezett C4-es növényekből származó anyagokból készültek. Az ügyészség eljárt a fogyasztói jogok megóvása érdekében - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.
A közlemény szerint az emberi egészség védelme érdekében a jogszabályok szigorúan szabályozzák, hogy milyen összetevőkből állhatnak az élelmiszerek, így van ez a gyümölcslevek esetében is.
A koncentrátumból készült narancslének 100 százalékban narancsléből (koncentrátumból, vízből) kell készülnie, ha ez nem így van, és megtévesztik a fogyasztókat, az jogkövetkezményekkel jár.
Mivel a "narancslé koncentrátumból" megjelölésű terméknek 100 százalékban narancsléből és nem más gyümölcsléből kell készülnie, felmerült, hogy az országosan forgalmazott gyümölcslé nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.
Ennek ellenőrzéséhez laboratóriumi vizsgálatra volt szükség, ezért a minták mielőbbi elemzése érdekében az ügyészség értesítette az illetékes hatóságot.
Az ennek nyomán elrendelt az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági vizsgálat a termékminták alapján megállapította, hogy a gyümölcslében lévő egyes anyagok tartalma jelentősen meghaladta a citrusfélékben, ezen belül a narancslevekben természetes módon előforduló mennyiséget.
A vizsgált narancslé azonban a gyártmánylapján lévő összetevők felsorolása alapján (víz, narancslé 100 százalék sűrítményből) egyéb hozzáadott összetevőt nem tartalmazhatott volna.
A jogsértés miatt a hatóság az érintett termékek forgalomból való kivonásáról rendelkezett, valamint több, mint 28 millió forint bírságot szabott ki.
A fenitek miatt a közérdekvédelmi jogkörében eljáró Pest Vármegyei Főügyészség kezdeményezésére az ügyben rossz minőségű termék forgalomba hozatalának bűntette miatt nyomozás is indult - áll a közleményben.
MTI
