A kormány nemzeti petíciót indít Ukrajna támogatásáról

A kormány nemzeti petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.

Gulyás Gergely azt mondta: úgy látják, hogy egy rendkívüli uniós tanácsülésen februárban az Európai Bizottság az Európai Unió következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára.

Hozzátette: Brüsszelnek nyilvánvaló háborús tervei vannak, mostantól "Ukrajnát az Európai Unió kívánja fizetni".

Rámutatott: nemcsak egy 90 milliárdos hitelről van szó, amit hivatalosan is bejelentett a bizottság elnöke szerdán, hanem további 800 milliárd eurót követel Ukrajna Európától.

Azt is nyilvánvalóvá tették, hogy a hitelt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszországtól háborús jóvátételt kap. Minden épeszű ember ma a világban tudja, hogy erre semmi esély nincsen, vagyis egy olyan támogatásról van szó, aminek a mértéke minden korábbit meghalad - emelte ki a miniszter.



Hangsúlyozta: ezért is fontos az, hogy a nemzeti petícióban minél többen vegyenek részt, és minél többen tegyék egyértelművé a saját álláspontjukat ezekkel a brüsszeli követelésekkel kapcsolatban.

A kormány szerint a brüsszeli követeléseket el kell utasítani, nem gondolják azt, hogy az ukránok rezsijét, az ukrán állam működőképességét Európának kellene biztosítani - tette hozzá Gulyás Gergely, rámutatva: ez minden magyar család számára 1,3 millió forintot jelentene, ezért ezt nem szabad megengedni.

Elmondta: a nemzeti petícióval kapcsolatos részleteket a következő napokban fogják közölni.