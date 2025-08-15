Gyalogost gázolt egy részeg sofőr Pécsett
2025. augusztus 15. péntek 11:30
A rendőrség egy pécsi baleset szemtanúit keresi.
A Pécsi Rendőrkapitányságnyomozást folytat ittas állapotban súlyos testi sértést okozó közúti járművezetés bűntett elkövetésének gyanúja miatt.
Augusztus 8-án 10 óra 55 perckor egy fehér Peugeot Boxer kisteherautó vezetője Pécsett, a Kossuth téren hátramenetet végzett a Fürdő utca irányából az Irgalmasok útja felé.
Tolatás közben a gépkocsivezető elütötte a jármű mögött közlekedő gyalogost, aki elesett, és súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Forrás: police.hu
