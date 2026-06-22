Gázolás miatt késnek a vonatok a pécsi fővonalon
2026. június 22. hétfő 18:34
Budafoknál elütött egy embert a vonat hétfő délután, ezért a pécsi fővonalon hosszabb menetidőre, kimaradó elővárosi járatokra kell számítani - közölte a Mávinform a honlapján.
Tájékoztatásuk szerint Kelenföld és Háros között a baleset miatt csak korlátozással, egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a százhalombattai S40-es vonatok 16:55-től kezdődően átmenetileg nem járnak, a balesetben érintett vonat - a Keleti pályaudvarról 15:25-kor Zágrábba elindult Agram InterCity - utasai pedig pótlóbusszal juthatnak el Székesfehérvárra.
MTI
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