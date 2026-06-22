Őri László távozik, lemond a vármegyei önkormányzat elnöki posztjáról
2026. június 22. hétfő 18:21
Lapunk értesülései szerint lemond a vármegyei közgyűlés elnöki posztjáról őri László.
A politikus 2019 óta állt a vármegyei önkormányzat élén.
Úgy tudjuk, távozását követően Nagy Csaba, a Fidesz baranyai elnöke lehet a vármegyei közgyűlés elnöke.
A Fidesz korábbi országgyűlési képviselője Pécs egyik alpolgármestere is volt 2009 és 2014 között, 2014 és 2018 között pedig a megyei önkormányzat elnökeként tevékenykedett.
EQM
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