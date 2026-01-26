Feloldották a hajózási korlátozásokat a Dunán

Véget ért a zajlás, jégmentes a Duna, Mohácsnál is feloldották a hajózási korlátozásokat.

Az enyhe időjárásnak köszönthetően újra jégmentes a Duna, így hétfőn feloldották a zajlás miatt korábban elrendelt hajózási korlátozásokat.

Így a kishajókat és a csónakokat ismét lehet használni a folyón.

