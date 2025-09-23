Fának hajtott, súlyosan megsérült egy kerékpáros Pécsett

2025. szeptember 23. kedd 17:00

Fának hajtott, súlyosan megsérült egy kerékpáros Pécsett

Fának ütközött egy kerékpározó hétfőn délután Pécsett, a Lapisi úton.

 

A fiatal férfi önerejéből nem tudott kijönni az útra, ezért a pécsi hivatásos tűzoltók és a mentőszolgálat munkatársai hordágyon hozták ki az erdőből.

A kerékpárost súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Forrás: Katasztrófavédelem