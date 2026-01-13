Emberölés miatt tényleges életfogytiglanra ítéltek egy férfit Pécsett

Sikeresen indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztés helybenhagyását az elvakult gyűlöletből ölő vádlottal szemben.

A középkorú férfi nem tudta elfogadni, hogy a több évtizedes élettársi kapcsolata

megromlott, ezért verbálisan és fizikailag is bántalmazta párját, amelyért 2022

februárjában 4 év fegyházra ítélték.

A vádlott már a büntetés ideje alatt hangoztatta bosszúvágyát, ezért nem is engedélyezték számára a feltételes szabadságot.



Szabadulása után tervének végrehajtásához nyomban beszerzett egy katonai tőrkést,

és 2024. március 25-én éjszaka bemászott a munkából hazatérő nő házának

udvarába, ahol hangosan dörömbölt a bejárati ajtón.

A megfélemlített asszony azonnal hívta a rendőrséget, a kiérkező járőrök elől viszont a vádlott elrejtőzött.

Egész reggelig várt lesben a kínálkozó alkalomra, majd mikor a gyanútlan asszony kinyitotta a bejárati ajtót, az előszobában 17-szer megszúrta őt. A dulakodás hangjára a fiuk lerohant az emeletről, és próbálta visszatartani az apját, ezalatt a nő kimenekült az udvarra, ahol összeesett és elhunyt.



Az elsőfokon eljárt Szekszárdi Törvényszék előre kitervelten, aljas indokból és különös

kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt ténylegesen élete végéig tartó

fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat.



Az ítélet ellen a vádlott védője enyhítésért fellebbezett.



A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős határozatával a fellebbviteli

főügyészség indítványának megfelelően helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, a

tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetést.