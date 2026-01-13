Emberölés miatt tényleges életfogytiglanra ítéltek egy férfit Pécsett
2026. január 13. kedd 11:33
Sikeresen indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztés helybenhagyását az elvakult gyűlöletből ölő vádlottal szemben.
A középkorú férfi nem tudta elfogadni, hogy a több évtizedes élettársi kapcsolata
megromlott, ezért verbálisan és fizikailag is bántalmazta párját, amelyért 2022
februárjában 4 év fegyházra ítélték.
A vádlott már a büntetés ideje alatt hangoztatta bosszúvágyát, ezért nem is engedélyezték számára a feltételes szabadságot.
Szabadulása után tervének végrehajtásához nyomban beszerzett egy katonai tőrkést,
és 2024. március 25-én éjszaka bemászott a munkából hazatérő nő házának
udvarába, ahol hangosan dörömbölt a bejárati ajtón.
A megfélemlített asszony azonnal hívta a rendőrséget, a kiérkező járőrök elől viszont a vádlott elrejtőzött.
Egész reggelig várt lesben a kínálkozó alkalomra, majd mikor a gyanútlan asszony kinyitotta a bejárati ajtót, az előszobában 17-szer megszúrta őt. A dulakodás hangjára a fiuk lerohant az emeletről, és próbálta visszatartani az apját, ezalatt a nő kimenekült az udvarra, ahol összeesett és elhunyt.
Az elsőfokon eljárt Szekszárdi Törvényszék előre kitervelten, aljas indokból és különös
kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt ténylegesen élete végéig tartó
fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat.
Az ítélet ellen a vádlott védője enyhítésért fellebbezett.
A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős határozatával a fellebbviteli
főügyészség indítványának megfelelően helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, a
tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetést.
Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Emberölés miatt tényleges...
- Ónos eső veszélye miatt adtak ki...
- Döntött a köztársasági elnök, megvan...
- Fél éve eltűnt, 17 éves lányt...
- Orbán Viktor: a háború a legfontosabb...
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...
- Hajózási korlátozásokat vezettek be a...
- Februárban dupla nyugdíj érkezik, és...
- Több, mint portás: Balázs Gábor...
- Kedden is felhős, esős időt várnak az...