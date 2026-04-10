Eltűnt férfit keresnek a pécsi rendőrök
2026. április 10. péntek 12:14
A pécsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 34 éves férfi eltűnése kapcsán.
A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Molnár Andor ügyében.
A 34 éves férfi március 17-én harkányi otthonából távozott, azóta életjelet nem adott magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A férfi körülbelül 170 cm magas, haja váll alá érő, barna, szeme zöld. Nehézkesen, bottal jár.
Utolsó ismert ruházata: szürke kabát, fekete póló, sötét nadrág, sötét cipő.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható férfit felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!
Forrás: police.hu
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hat jelölt esett ki az utolsó napon,...
- Eltűnt férfit keresnek a pécsi rendőrök
- Megújul a pécsi egyetem különleges...
- A baranyai kormányablakok is nyitva...
- Orbán Viktor: vasárnap sorsot...
- Rendhagyó évaddal folytatódik a...
- Tizenhét (!) éves buszokkal erősödik...
- Jogerősen hét év börtönre ítélték...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Eltűnt egy tizenkét éves kislány...