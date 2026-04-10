Hat jelölt esett ki az utolsó napon, őket lehúzzák a szavazólapról
2026. április 10. péntek 11:12
A visszalépő vagy elhalálozott, esetleg választójogát elveszítő jelölteket a szavazás előtt kihúzták a szavazólapról. Az utolsó napon, csütörtökön hatan estek ki.
A választási eljárásról szóló törvény szerint a jelölt kiesik, ha a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törik, elveszíti a választhatóság jogát, vagy a jelöltet állító jelölőszervezetet törlik a jelölőszervezetek, listák nyilvántartásából. Kiesik a jelölt akkor is, ha április 9-én (csütörtökön) 16 óráig a jelölésről írásban lemond.
A lemondás nyomán a választási irodának haladéktalanul törölnie kell a jelöltet a szavazólapról, egyúttal pedig tájékoztatnia kell a lemondásról a Nemzeti Választási Irodát (NVI). A lemondott jelölt nevét tehát "lehúzzák" a szavazólapról, és a jelölt kieséséről a szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen is tájékoztatja a választópolgárokat.
Minden választáson előfordul, hogy jelöltek a nyilvántartásba vételük után visszalépnek, elveszítik választójogukat vagy elhaláloznak. A mostani országgyűlési választásra 663 egyéni jelöltet vettek nyilvántartásba, csütörtök reggel 645-en szerepeltek a nyilvántartásban, péntek reggel pedig már csak 639-en, vagyis hatan az utolsó napon estek ki. Közülük ketten független jelöltek, és négyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjei voltak.
Négy évvel ezelőtt a 106 egyéni választókerületben 664 jelölt indult.
MTI - Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
- Hat jelölt esett ki az utolsó napon,...
