Borultak a quadok, mentőre is szükség volt Pécsett
2026. május 25. hétfő 15:40
Felborult két quad Pécsen, a Gesztenyés utca végén hétfőn délután.
A helyszínt a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói gyalogosan közelítették meg. A két quados egyikéhez mentőt riasztottak.
Forrás: Katasztrófavédelem
