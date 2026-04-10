A baranyai kormányablakok is nyitva lesznek hétvégén

Nyitva tart a legtöbb kormányablak az országgyűlési választás hétvégéjén, április 11-én szombaton, valamint 12-én vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, és lakcímkártya pótlására lesz lehetőség. Fontos, hogy az érintett napokon kizárólag bankkártyával lehet a felmerülő díjakat megfizetni.

A rendkívüli hétvégi nyitvatartás célja, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal, így azok se maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján eszmélnek rá, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek.

A kormányablakok - néhány kivétellel - országszerte április 11-én, szombaton 8 és 16, a választás napján, vasárnap pedig 7 és 19 óra között tartanak nyitva.



A szavazáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány szükséges, a lakcímkártya nem feltétele a szavazásnak. Ha a választás hétvégéjén valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa sincs, a kormányablakban ideiglenes személyi igazolványt kérhet, amivel lehetséges a szavazás.



Baranya vármegyében a Pécs belvárosában lévő (Kossuth téri) ügyfélszolgálat kivételével valamennyi kormányablak nyitva lesz: Bólyban, Harkányban, Komlón, Mohácson, Pécsváradon, Sásdon, Sellyén, Siklóson, Szentlőrincen, Szigetváron, Villányban, továbbá Pécsen két helyen, a Szántó Kovács János utcában, valamint az Aidinger János utcában is várják az ügyfeleket.