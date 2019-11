Elindult a politikai tisztogatás Pécsett, lefejezhetik a városi cégek vezetését

A pécsi városházán már kirúgtak, vagy kényszerhelyzetbe hoztak több olyan dolgozót is, akik szúrták az új, baloldali-neoliberális városvezetés szemét. Információink szerint több városi cégnél is komoly tisztogatásra készülnek a balliberálisok, néhol egészen középvezetői szintig lecserélik saját embereikre a dolgozókat. Máshol pedig síri csend van.

Miután az elmúlt hetekben utasításokat és tiltásokat küldözgetett Péterffy Attila a cégvezetőknek, intézményvezetőknek - óvodáknak, bölcsődéknek, szociális intézményeknek -, aligha volt meglepő, hogy máris megindultak a tisztogatások Pécsen.

A régi és új MSZMP-sek, MSZP-sek, DK-sokból álló pécsi városvezetés már elindította azt a folyamatot, amivel a nekik politikai okokból nem tetszőket eltávolítják a városházáról és a városi cégekből.

A városházáról származó információink szerint ugyanakkor ők sem számítottak arra, hogy ilyen mértékű győzelmet aratnak a választáson, éppen ezért nem készültek fel a személycserékre, egyelőre nincsenek meg minden cserélni kívánt posztra az embereik, így a folyamat viszonylag lassan halad.

A Széchenyi térről már távozott a polgármesteri kabinetvezető, valamint egy személyügyi vezető is.

Utóbbi helyét Nyőgéri Lajos, MSZP-s bizottsági elnök párja foglalta el.

Péterffyék módszere egyébként meglehetősen „egyedi". Ugyan mindkettejüknek felajánlottak egy másik álláshelyet a városi intézményhálózaton belül - a városházán kívül -, ám olyanokat, amelyek most is be vannak töltve, így ha elfogadják, másokat rúgatnak ki. Ezért a dolgozók inkább a távozás mellett döntöttek.

Az új kabinetvezető a Katasztrófavédelemtől érkező Branbauer Zsolt, ő már meg is kezdte a munkát.

A városházáról nemcsak a korábbi kabinetvezető hölgy távozott, hanem egy másik kabinetben dolgozó munkatárs is, igaz, ő saját meggyőződéséből hagyja ott a hivatalt.

Visszatért a hivatalba a korábbi pénzügyi főosztályvezető, Deákné dr. Papp Krisztina, ő referensként dolgozik. Egyelőre - mivel városházi forrásaink szerint felvetődött, hogy ő váltja majd dr. Lovász István jegyzőt, aki szintén szúrja néhány régi és új elvtársnak a szemét.

Új sajtóreferenst, kommunikációs munkatársat még nem neveztek ki, egyelőre csak találgatások vannak arról, kik érkezhetnek ezekre a posztokra a pécsi Lenin-fiúk szolgamédiájának tagjai közül ki. (Az esélyesek nyilván a ki tudja eddig kiknek a pénzéből eltartott SzabadPécs.hu illetve a szocialisták lakájai, a PécsiStop.hu gárdájából kerülnek ki.)

Azt sem tudni egyébként, mit tervez a városvezetés a Pécsi Kommunikációs Központtal, a Pécsi Hírek és a PécsMa.hu kiadójával, a Pécs TV frekvenciájának birtokosával. Személycseréket mindeddig ott sem hajtottak végre, de borítékolható, hogy erre is hamarosan sor kerül.

Pécsett más önkormányzati cégeknél is komoly változások jöhetnek.

A Tüke Busz Zrt. nyilvánvalóan célkeresztbe került, hiszen ez az a vállalat, amit már a fideszes városvezetés hozott létre azt követően, hogy a szocialista befolyás alatt lévő PK Zrt. által végbevitt botrányos buszeladás - amikor kézzel írt számlával elpasszolták a városi vagyont - végül bedöntötte a céget. Itt egyes források szerint egészen középvezetői szinten mehet majd a dolgozók ledarálása, illetve ahogy a balliberálisok nevezhetik, át- és visszahelyezése.

A cégnél arról is beszélnek, hogy akár az új DK-s alpolgármester, Bognár Szilvia párja, Buzási Zoltán - jelenleg a Pannon Filharmonikusok gazdasági igazgatója - kerülhet a vezetői székbe, de szóba került Paiger István, a cég korábbi vezetője is, mint a vezérigazgatói poszt várományosa.

Buzási nevét egyébként emlegették a Zsolnay Kulturális Negyed élén is, bár ezt nem erősítették meg az ott dolgozók. Ők inkább egyfajta információs vákuumot, vihar előtti csendet érzékelnek. Paiger pedig kiváló viszonyban lehet a balliberális vezetéssel, hiszen többen látták a napokban azt a jelenetet a városházán, amint pezsgőzés közben, feltűnően szívélyes hangulatban ölelgette az új városvezetőt, Péterffy Attilát.

Bár vihart nem emlegettek, de hasonló csendről beszéltek a Biokom Kft.-nél, valamint a Tettye Forrásháznál is.

A Biokom Kft.-t jelenleg is Kiss Tibor vezeti, aki 1994-től dolgozik a vállalatnál, amelynek feladatköre azóta többször is bővült, változott. Az országszerte megbecsült cégvezetőt tehát az előző városvezetés is megtartotta, mert szakmai munkájában nem találtak kifogást. Mivel azonban a cég kapacitásait vélhetően figyelmen kívül kell hagyniuk Péterffyéknek ahhoz, hogy az ígéretcunaminak legalább a töredékét teljesítsék, ezért akár Kisst is könnyen eltávolíthatják a posztjából a baloldal erős emberei.

A Tettye Forrásháznál is hasonló lehet a helyzet. A céget az a Sándor Zsolt irányítja, akinek szakmai munkássága alatt nagyon komoly fejlesztéseket indítottak el a vállalatnál, miközben az önkormányzatnak nem kellett külön kompenzációt fizetnie a Tettyének - vagyis nem szorul rá a város támogatására a cég. Ennek ellenére nem kizárt, hogy menesztik őt is, hiszen a fő bűne az, hogy a fideszes városvezetés idején érkezett Pécsre, és a szocialisták egyik céltáblája volt mindig is az önkormányzati tulajdonban lévő vállalat.

Szinte borítékolható, hogy a Pécsi Sport NZrt. élén változás lesz, hiszen annak vezérigazgatója, Vári Attila a Fidesz polgármesterjelöltje volt, jelenleg a közgyűlésben képviselő. Ez utóbbi pedig összeférhetetlen a posztjával. Balliberális berkekben azt pusmogják, hogy helyére Máté János érkezhet a PVSK-tól, aki régóta a pécsi kosárélet egyik meghatározó figurája.

Elkerülhetik viszont a viharfelhők a Vida János-irányította Pécsi Távfűtő (PÉTÁV) Kft.-t, legalábbis erre lehet következtetni a társaság lapunkhoz eljuttatott válaszaiból. Kérdésünkre írásban azt közölték, a cégnél az október 13-i önkormányzati választást követően nem történtek elbocsátások, és nincs információjuk jövőben tervezett személyi változásokról sem.