Három hónapja nem találnak egy Baranyából eltűnt fiút
2025. augusztus 23. szombat 18:00
A szigetvári rendőrök a lakosság segítségét kérik a 16 éves fiú eltűnése kapcsán.
A Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Jovánovics Dávid ügyében.
A 16 éves fiú 2025. május 13-án engedély nélkül távozott a szigetvári lakásotthonból. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A fiú körülbelül 172 cm magas, sovány testalkatú, szeme barna, haja rövid, barna.
A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
