Napos, késő nyárias napunk lesz vasárnap

Vasárnap nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű.

Az északnyugati szelet élénk, ma helyenként erős lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 19 és 24 fok között alakul.