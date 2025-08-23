Napos, késő nyárias napunk lesz vasárnap
2025. augusztus 23. szombat 19:45
Vasárnap nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű.
Az északnyugati szelet élénk, ma helyenként erős lökések kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb lehet az idő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 19 és 24 fok között alakul.
MTI
