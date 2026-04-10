Megújul a pécsi egyetem különleges napórája





A jövő héten kezdődnek azok a felújítási munkálatok Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti campusánál, amelynek keretében az épület homlokzatán található különleges és egyedi napóra is megújulhat. Ehhez egy ritka eljárást, az ún. sgraffitot fogják alkalmazni, melynek lényege, hogy az egymásra felvitt különböző színű vakolatok felső rétegét precízen visszakaparják és kikarcolják, amely révén előtűnik a mélyebben fekvő réteg színe.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar és Természettudományi Kar Ifjúság útja 6. szám alatti B. épületének déli homlokzatára a múlt évben elkezdett energetikai korszerűsítési beruházás lezárásaként a déli homlokzatra is hőszigetelés és új nyílászárók kerülnek. Az energetikai szempontok mellett a cél az épület állagmegóvása, esztétikai megújítása, eredeti építészeti karakterének megőrzése.



A déli homlokzaton található egy egyedi napóra, melynek számlapja és díszítő alakzatai sgraffito technikával készültek. Az alkotást Kelle Sándor festőművész tervei szerint Soltra Elemér készítette 1963-ban, aki a PTE jogelődjében a Rajz Tanszék oktatója és tanszékvezetője volt.

A sgraffito (graffito) egy díszítő eljárás, melyben egymásra felvitt különböző színű vakolatok felső rétegét precízen visszakaparják, kikarcolják, ami által előtűnik a mélyebben fekvő réteg színe. Az eredeti alkotás megőrzése érdekében a beruházók különböző lehetséges megoldásokat vizsgáltak meg, végül a beruházás költségeire és az energetikai szempontokra figyelemmel a PTE az érintett homlokzat hőszigetelése mellett döntött, viszont a hőszigetelt felületen a műalkotás előtt tisztelegve, az eredeti technikát alapul véve, 21. századi anyagokkal fogják újraalkotni a művet.

Ehhez kapcsolódóan, egyetemi összefogás keretében a PTE Műszaki és Informatikai Kara a homlokzatot lézerszkenner használatával felmérte, erről pontfelhőállománnyal és 3D modellel rendelkezik a kivitelező, ami az újraalkotásnál jelentős segítséget nyújthat.

A beruházás anyagi fedezetét a PTE Kancellária biztosítja, a kivitelezés a PK-ÉHK Kft. közreműködésével valósul meg. A kivitelező megkezdte a felvonulást a munkaterületre, a munkálatok a jövő héten kezdődhetnek.

