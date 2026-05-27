Egy falu kerül a NAV baranyai ellenőreinek célkeresztjébe

2026. május 27. szerda 15:20

A NAV baranyai munkatársai csütörtökön Mecseknádasdon a boltokat és a vendéglátóhelyeket, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.

 

 

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 

 

MTI