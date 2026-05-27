2026. május 27. szerda 19:30

Kissé visszaesik a hőmérséklet, de napsütéses nap vár ránk

Csütörtökön derült, napos idő várható, északkeleten kevés gomolyfelhővel.

 

 

 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles, északi völgyekben ennél alacsonyabb értékek is lehetnek.

 

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között várható.


 

 

 

MTI