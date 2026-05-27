Kissé visszaesik a hőmérséklet, de napsütéses nap vár ránk
2026. május 27. szerda 19:30
Csütörtökön derült, napos idő várható, északkeleten kevés gomolyfelhővel.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de a kevésbé szeles, északi völgyekben ennél alacsonyabb értékek is lehetnek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között várható.
MTI
