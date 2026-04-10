Orbán Viktor: vasárnap sorsot választunk a hazánknak, nemzeti egységet hirdetünk!

Orbán Viktor péntek reggel üzenetet küldött a magyaroknak, mert mint fogalmazott: amit együtt felépítettünk, most elveszíthetjük.



Vasárnap választunk, nem csak kormányt, sorsot a hazának - jelentette ki péntek reggeli videójában Orbán Viktor. Emlékeztetett: 16 év alatt stabil országot építettünk, együtt. - Hazaküldtük az IMF-et, egymillió új munkahelyet hoztunk létre. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat. Kerítést építettünk és megállítottuk a migrációt - mondta a miniszterelnök.

Mindezt, amit együtt felépítettünk, most elveszíthetjük - mondta a kormányfő.

- A világban dúló háborúk mellett energia és pénzügyi háborúk kopogtatnak Magyarország kapuján. Ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat - fogalmazott Orbán Viktor.

Idehozták a külföldi titkosszolgálatokat, és koholt vádakkal már most választási csalást kiáltanak. Tüntetést és balhét szerveznek már most. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését. Hozzátette: ez nem a széthúzás, a harag, és nem a gyűlölködés ideje. Mint fogalmazott, ők nemzeti egységet hirdetnek.

Arra kérte a nézőket, mondják el ismerőseiknek, mi a választás valódi tétje. Mindenkit arra kért, mozgósítson a kormánypártok mellett.