Elismerések az ünnepen: pécsi tudósok, művészek is a díjazottak között

Augusztus 20. alkalmából a Pesti Vigadóban adták át az állami kitüntetéseket és művészeti díjakat. A kitüntettek között pécsi és baranyai személyiségeket is köszönthetünk.

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:



- Dr. Fábián Adrián jogász, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanár,



- Dr. Szabó Szabolcs karvezető, a Komlói Pedagógus Kamarakórus alapító karnagya, a Pécsi Leőwey Klára Női Kar és a szekszárdi Gagliarda Kamarakórus karvezetője, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium nyugalmazott tanára,

- Dr. Végh Andor hangszerkészítő népi iparművész, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója.



Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:



-Őriné Dr. Fodor Márta (képünkön)jogász, jogtörténész, a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke.

GYŐRFI István, a Pécsi Nemzeti Színház operaénekese magas színvonalú és sokoldalú, kiemelkedő művészeti teljesítményéért, a Pécsi Nemzeti Színház szakmai ismertségének, elismertségének növeléséért folytatott művészi és emberi kvalitásait elismeréseként.



Munkája elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át:

- Josef Michaelis költő, író, a Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese, míg

- Matola Dávid, a Pécsi Balett magántáncosa Bronz Érdemkereszt kitüntetést kapott.