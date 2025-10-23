Dunaszekcsőn oltják a lángokat a mohácsi tűzoltók

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy faház kapott lángra Dunaszekcsőn csütörtök délután, a Móricz Zsigmond utcában.

Az épület közvetlen környezetében már az aljnövényzet is lángol, ráadásul több foltban.

A mohácsi hivatásos tűzoltók jelenleg is három vízsugárral próbálják megfékezni a lángokat.

Képünk illusztráció.

