Dunaszekcsőn oltják a lángokat a mohácsi tűzoltók
2025. október 23. csütörtök 16:32
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy faház kapott lángra Dunaszekcsőn csütörtök délután, a Móricz Zsigmond utcában.
Az épület közvetlen környezetében már az aljnövényzet is lángol, ráadásul több foltban.
A mohácsi hivatásos tűzoltók jelenleg is három vízsugárral próbálják megfékezni a lángokat.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
