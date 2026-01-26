Döntöttek: a PTE Klinikai Központ összes intézményében kötelező a maszkviselés

A felső légúti megbetegedések emelkedő száma miatt a PTE Klinikai Központ valamennyi betegellátó egységében január 27-től, azaz keddtől kötelező maszkviselés elrendelésére került sor, közölte az egyetem.

Azt írták, hogy a felsőlégúti fertőzések száma ugrásszerűen megemelkedett, ezért pácienseik és hozzátartozóik, valamint dolgozóik egészségének védelme érdekében 2026. január 27. napjától a PTE Klinikai Központ valamennyi betegellátó egységében kötelező az orrot és szájat takaró maszk viselése.







Az épületbe történő belépéskor a maszkkal nem rendelkezők számára azt a portaszolgálat biztosítja.