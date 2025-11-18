Csaknem hétszáz vércsefióka repült ki Baranyában
2025. november 18. kedd 13:25
A vármegye mezőgazdasági területein tavasszal 811 vércseláda várta költésre a madarakat, közölte a madártani egyesület baranyai csoportja.
A tavalyi rekord év után a foglalási arány visszaesésére számítottak, mert a mezei pocok gradációja a tél folyamán összeomlott.
A főleg pockokkal táplálkozó vércsék egy része ezért olyan területekre költözött át, ahol nagyobb táplálékbázis állt rendelkezésükre a fészekaljak felneveléséhez.
A 31,8%-os foglalási arány még így is a harmadik legjobb volt a védelmi program kezdete óta, de a tavalyihoz képest ez 11,8%-os visszaesést jelentett. A 258 lakott ládában 249 pár vörös vércse és 13 pár erdei fülesbagoly telepedett meg. Ezúttal 4 olyan láda akadt, ahol a baglyok után a vércsék is költöttek.
A ládafoglaló vörös vércsék száma 82 párral csökkent.
Második költés is előfordult, de mindössze egyetlen esetben, így összesen 250 költést kísérhettünk figyelemmel. Ezek közül 167 bizonyult eredményesnek (66,8%). A szülőmadarak 696 fiókát neveltek fel, ami szintén a harmadik legsikeresebb évnek számít.
Képünk illusztráció.
Forrás: MME
