Csaknem hétszáz vércsefióka repült ki Baranyában

A vármegye mezőgazdasági területein tavasszal 811 vércseláda várta költésre a madarakat, közölte a madártani egyesület baranyai csoportja.

A tavalyi rekord év után a foglalási arány visszaesésére számítottak, mert a mezei pocok gradációja a tél folyamán összeomlott.

A főleg pockokkal táplálkozó vércsék egy része ezért olyan területekre költözött át, ahol nagyobb táplálékbázis állt rendelkezésükre a fészekaljak felneveléséhez.

A 31,8%-os foglalási arány még így is a harmadik legjobb volt a védelmi program kezdete óta, de a tavalyihoz képest ez 11,8%-os visszaesést jelentett. A 258 lakott ládában 249 pár vörös vércse és 13 pár erdei fülesbagoly telepedett meg. Ezúttal 4 olyan láda akadt, ahol a baglyok után a vércsék is költöttek.

A ládafoglaló vörös vércsék száma 82 párral csökkent.

Második költés is előfordult, de mindössze egyetlen esetben, így összesen 250 költést kísérhettünk figyelemmel. Ezek közül 167 bizonyult eredményesnek (66,8%). A szülőmadarak 696 fiókát neveltek fel, ami szintén a harmadik legsikeresebb évnek számít.

Képünk illusztráció.

