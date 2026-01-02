Csillaghullás mellett tűzgömbök is megjelennek az égen
2026. január 02. péntek 15:30
Január első napjaiban érkezik a Quadrantidák meteorraj - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.
Közleményük szerint a Quadrantida meteorraj január 3-án éjszaka fog tetőzni. Bár a meteorraj látványos csillaghullást szokott produkálni, ezúttal a telihold fénye elnyomhatja a halványabbakat, így óránként várhatóan 10-20 hullócsillagot lehet majd megfigyelni az északi égbolton.
Ugyanakkor a raj bővelkedik fényes tűzgömbökben, amelyek a holdfény mellett is gyönyörű látványt nyújtanak. A legtöbb hullócsillag éjfél körül vagy hajnalban lesz látható.
A csillagászati jelenségről és annak megfigyeléséről részletes cikk olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló blogbejegyzésében (https://svabhegyicsillagvizsgalo.hu/hirek/blog/erkezik-egunkre-az-uj-ev-elso-meteorraja-a-quadrantidak).
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Csillaghullás mellett tűzgömbök is...
- Figyelmeztetést adtak ki Baranyára a...
- A kormány célja a bruttó egymilliós...
- Csaknem negyven részeg gyereket...
- Helyreállt a menetrend reggeltől a...
- Dombóváron leadta a mezt egy Pécsre...
- Pécsre, Mohácsra, Villányba is...
- A valaha mért legalacsonyabbhoz...
- Nemzeti színekbe borulva szalutál a...
- Nem emelkednek idén a horgászokmányok...