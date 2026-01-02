A valaha mért legalacsonyabbhoz közelít Mohácsnál a Duna vízállása

Az előrejelzés szerint a következő napokban megközelíti a Duna vízállása Mohácsnál is a negatív rekordot. A kompközlekedés egyelőre zavartalan.



Folyamatosan apad a Duna, s a következő napokban még tovább csökken a vízszint.



Mohácsnál már egy méter alá süllyedt a vízszint, pénteken reggel 92 centiméteres volt a vízállás.

Ez egyébként megközelíti a negatív rekordot, amit a Dunán 2003 forró nyarán jegyeztek fel, akkor mindössze hatvanhárom centis volt a vízállás Mohácsnál.



Akkor még a hajóforgalmat is leállt, sok vízi jármű kénytelen volt mindaddig a kikötőkben vesztegelni, míg a megfeneklés veszélye nélkül útnak indulhattak. 2011 nyarán hasonló helyzet alakult ki, akkor az átkelőhajók is csak korlátozásokkal közlekedhettek.



Utóbbiról egyelőre nincs szó, menetrend szerint járnak a kompok.



A Duna magyarországi szakaszán kisvizes vízállás mellett sem rendel el a hajózási hatóság teljes hajózási zárlatot. A hajósokat szükség esetén úgynevezett kisvizes bója kihelyezésével segítik a kritikus szakaszokon, még pontosabban kijelölve az aktuálisan hajózható vízi utat.

Az igen alacsony vízállás miatt egyébként a Duna budapesti szakaszán kilátszik az Ínség-szikla.



Ez a szikla általában víz alatt van, de a budapesti vízmércén mért 95 centiméter körüli vízállásnál kibukkan a vízből. Ez egy meglehetősen alacsony és viszonylag ritkán mért vízállás. A szikla innen is kapta a nevét, hiszen csak tartós aszály idején "mutatja meg magát" - leginkább azonban csak nyaranta.

A kis víz ismét láttatni engedi a Mohács alatti Duna-szakaszon található Gabriella-sziget belső ágában elsüllyedt hajók roncsait is.

A következő napokban várhatóan tovább csökken a vízszint, a jövő hét közepére már csak 77 centis vizet várnak a szakemberek.