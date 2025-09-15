Több, mint két hónapja nyoma veszett egy pécsi lánynak
2025. szeptember 15. hétfő 10:53
A pécsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 17 éves lány eltűnése kapcsán.
A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Kalányos Dzsenifer ügyében.
A 17 éves lány 2025. július 6-án engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból. Tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A lány körülbelül 170 cm magas, normál testalkatú, haja vállig érő, vörösesbarna, szeme barna.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
