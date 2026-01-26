Csak a Szársomlyón látható ez a virág! Nézze meg!

A Villányi-hegység legmagasabb tömbje a Szársomlyó. A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban - ez utóbbiak közé tartozik a fokozottan védett magyar kikerics. 

 

 

A fokozottan védett Szársomlyó csúcsára indít a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság heti öt alkalommal szakvezetéses túrát a Nagyharsányi Szoborparktól.

Egyéni turistáknak és csoportoknak egész évben lehetőségük nyílik a Szársomlyó meglátogatására a hét öt napján garantáltan induló szakvezetéses túrákon.

Január-február folyamán - a magyar kikerics virágzása idején - a túrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

A hétvégi napokon a tapasztalatok szerint nagyon sok érdeklődő érkezik, ezért a közelben lakók számára javasoljuk a szerdai, csütörtöki és a pénteki túranapokat.


Információ:

 

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

Indulás helye: Nagyharsányi Szoborpark
Időpont: szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 10:00 óra
A túra hossza: kb. 5 km,
A túra időtartama: 3 óra
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.

 

A túra résztvevői ingyenesen tekinthetik meg a Szoborparkot!

 

Forrás: DDNP