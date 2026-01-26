Bement egy férfi a rendőrségre Pécsett, és közölte, hogy megölte az élettársát
2026. január 26. hétfő 12:06
Egy férfi január 23-án bement a rendőrségre Pécsett, és elmondta, hogy előző nap délelőtt valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát, azonban elég zavarosan adta elő mindezt, közölte a rendőrség.
Sem a pontos időpontot, sem a helyet nem tudta megmondani. A rendőrök azonnal keresni kezdték az áldozatot, az átvizsgálandó terület viszont hatalmas volt.
A nyomozók egyre több új információhoz jutottak, amelyekkel Bezedek térségére szűkítették a helyszínt. A nőt végül január 25-én a település mellett, egy fás-bokros területen találták meg. Halálát idegenkezűség okozta.
A nyomozók kihallgatták a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Emberölés bűntette miatt nyomoz ellene a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Képünk illusztráció.
Forrás: police.hu
