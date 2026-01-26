Orbán Viktor: kell az erő, mert nagy dolgokra készülünk
2026. január 26. hétfő 09:21
Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, több ezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat. Kell is az erő, mert nagy dolgokra készülünk - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.
Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből; a magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni, helyette megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját; bővítettük a családi adókedvezményeket; bevezetjük a 14. havi nyugdíjat - írta bejegyzésében Orbán Viktor.
Hozzátette:
a rezsicsökkentést nemcsak megvédték, de ki is terjesztették a januári rezsistoppal.
"Azért fogunk győzni idén áprilisban, mert minderre csak mi vagyunk képesek. És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár. Mert a Fidesz a biztos választás!" - fogalmazott Orbán Viktor.
