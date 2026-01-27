Beszakadt a jég két fiatal alatt egy baranyai horgásztavon
2026. január 27. kedd 09:33
Beszakadt a jég két tizenéves alatt tegnap délután egy szigetvári horgásztavon.
A bajbajutottak a parttól csaknem százötven méterre, egymástól megközelítőleg harminc méterre voltak, a jég vastagsága öt-hét centiméter lehetett.
A mentéshez a szigetvári és a pécsi tűzoltókat, valamint a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották.
Az egység dugólétra, mentőkötelek és merevfalú hordágy segítségével kezdte meg a mentést.
Az egyik tinédzser önerejéből mászott ki a partra, a másikat csónakról segítették ki a vízből.
A mentőszolgálat munkatársai a két fiatalt kihűlés gyanújával kórházba szállították.
Forrás: Katasztrófavédelem
