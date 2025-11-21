Beköszönt a tél: havazásra ébredhetünk szombaton Baranyában is

Éjjel és szombaton egyre nagyobb területen vált az eső havazásba.

Ma estig síkvidéken mindössze vékony, olvadozó hóréteg lehet, éjjel és szombaton már nagyobb területen alakulhat ki pár cm-es hóréteg, főként az Északi-középhegységben vastagabb hótakaró is.

Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -1 és +5 fok között valószínű.