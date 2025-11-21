Beköszönt a tél: havazásra ébredhetünk szombaton Baranyában is
2025. november 21. péntek 19:30
Éjjel és szombaton egyre nagyobb területen vált az eső havazásba.
Ma estig síkvidéken mindössze vékony, olvadozó hóréteg lehet, éjjel és szombaton már nagyobb területen alakulhat ki pár cm-es hóréteg, főként az Északi-középhegységben vastagabb hótakaró is.
Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -1 és +5 fok között valószínű.
MTI
