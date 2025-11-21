Baranyai drogdílerek menekültek Horvátországba a sztrádán a rendőrök elől - Videó!
2025. november 21. péntek 17:42
Menekülés közben 300 gramm kristályt dobtak ki az autóból, majd Horvátországban balesetet szenvedtek a pécsi dílerek.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a Mecsek kommandósainak segítségével két személygépkocsit akartak ellenőrizni november 19-én hajnalban Kozármislenynél, mivel felmerült a gyanú, hogy kábítószert szállítanak. A kocsik vezetői a rendőri jelzés ellenére továbbhajtottak.
A rendőrök követni kezdték az autópályán a Horvátország irányába nagy sebességgel menekülő autósokat, valamint egy-egy utasukat.
Az egy nőből, valamint három huszonéves férfiból álló társaság tagjai menekülés közben az egyik autóból közel 300 gramm kristályos anyagot dobtak ki.
A rendőrök értesítették a horvát hatóságokat, akik jelezték, hogy az egyik keresett gépkocsi az országuk területén balesetet szenvedett. Kiderült, hogy addigra mind a négyen abban az autóban ültek, a baleset során valamennyien megsérültek, a gépkocsivezető ellen pedig közúti baleset okozása miatt eljárást indítottak.
A társaság másik három tagja még aznap visszatért Magyarországra, azonban amint beléptek az országba, a kommandósok elfogták őket.
A nyomozók azzal gyanúsítják őket, hogy Baranya vármegye területén jelentős mennyiségű droggal kereskedtek.
A balesetet okozó gépjárművezető férfi egy nappal később érkezett vissza az országba, őt a Mélységi Ellenőrzési Osztály munkatársai szintén közvetlenül a határ átlépése után fogták el.
Kihallgatásukat követően a rendőrök mind a négyüket őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, kábítószer-kereskedelem bűntett kísérlete miatt nyomoz ellenük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Képünk illusztráció.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Baranyai drogdílerek menekültek...
- Mohácsról eltűnt 17 éves lányt keres...
- Hatalmas fogásuk volt a mohácsi...
- Kövér László Pécsett: a tét a...
- Orbán Viktor: vissza kell fordítani...
- A Biokom szerint felkészülten várják...
- Bringát lopott egy nő Baranyában,...
- Itt az idő, hogy elkezdjük etetni a...
- Októberben 161 földmozgást...
- Sakálok ezrei portyáznak Baranyában,...