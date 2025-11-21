Baranyai drogdílerek menekültek Horvátországba a sztrádán a rendőrök elől - Videó!

Menekülés közben 300 gramm kristályt dobtak ki az autóból, majd Horvátországban balesetet szenvedtek a pécsi dílerek.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a Mecsek kommandósainak segítségével két személygépkocsit akartak ellenőrizni november 19-én hajnalban Kozármislenynél, mivel felmerült a gyanú, hogy kábítószert szállítanak. A kocsik vezetői a rendőri jelzés ellenére továbbhajtottak.

A rendőrök követni kezdték az autópályán a Horvátország irányába nagy sebességgel menekülő autósokat, valamint egy-egy utasukat.

Az egy nőből, valamint három huszonéves férfiból álló társaság tagjai menekülés közben az egyik autóból közel 300 gramm kristályos anyagot dobtak ki.



A rendőrök értesítették a horvát hatóságokat, akik jelezték, hogy az egyik keresett gépkocsi az országuk területén balesetet szenvedett. Kiderült, hogy addigra mind a négyen abban az autóban ültek, a baleset során valamennyien megsérültek, a gépkocsivezető ellen pedig közúti baleset okozása miatt eljárást indítottak.











A társaság másik három tagja még aznap visszatért Magyarországra, azonban amint beléptek az országba, a kommandósok elfogták őket.

A nyomozók azzal gyanúsítják őket, hogy Baranya vármegye területén jelentős mennyiségű droggal kereskedtek.

A balesetet okozó gépjárművezető férfi egy nappal később érkezett vissza az országba, őt a Mélységi Ellenőrzési Osztály munkatársai szintén közvetlenül a határ átlépése után fogták el.

Kihallgatásukat követően a rendőrök mind a négyüket őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, kábítószer-kereskedelem bűntett kísérlete miatt nyomoz ellenük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Képünk illusztráció.

