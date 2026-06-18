Az unokatestvéreit megkéselő férfi áll bíróság elé Pécsett

Egy családi vita hevében felesége unokatestvéreit életveszélyesen megkéselő férfi ügyében a Kaposvári Törvényszék által kiszabott 3 év 6 hónap börtönbüntetés helybenhagyását indítványozta a vádhatóság - közölte a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.

Mint írták: a harmincéves vádlott és házastársa kapcsolata 2024-ben megromlott, szeptemberben a nő közös gyermekeikkel elköltözött.

A költözés napján a nő unokatestvérei és családtagjaik meglátogatták a feleség közelben élő édesapját, s amikor a rokonok megérkeztek, a vádlott az utcán észrevette őket, majd a férfi behívta az unokatestvéreket a lakásába.

A férj agresszívan követelte a két unokatestvértől, hogy segítsenek neki a családja hazatérésében, majd dulakodni kezdett velük. Eközben a vádlott késsel többször megszúrta a sértetteket. A megtámadottak megpróbálták elvenni a kést, majd a vádlott édesanyja is próbálta szétválasztani őket, később pedig az unokatestvérek családtagjai is bementek a házba, s értesítették a rendőrséget.

A szúrásoktól mindkét férfi életveszélyes állapotba került.

A Kaposvári Törvényszék kétrendbeli, életveszélyt okozó testi sértés miatt a 30 éves férfit 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.

Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentésért fellebbezett azzal, hogy a vádlott jogos védelmi helyzetben volt.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott nem jogos védelmi helyzetben cselekedett, mert kölcsönös dulakodásban vett részt. Az ügyészi indítvány szerint a büntetés nem eltúlzott, enyhítése nem indokolt - olvasható a közleményben.