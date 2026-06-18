Fokozódik a hőség, 37 fok is lehet hétvégén

Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius-fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. A gomolyfelhőkből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás elsősorban vasárnap alakulhat ki - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés gomolyfelhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadékgóc.

Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.



Szombaton általában derült, napos idő várható, inkább csak kevés gomolyfelhő képződhet.

Délután, kora este egy-egy zápor, zivatar - nagyobb eséllyel az Északi-középhegység területén - kialakulhat.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A hőmérséklet hajnalban általában 14 és 19 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap a derült időt követően gomolyfelhők képződnek, növekednek, amelyekből nagyobb számban alakulhat ki zápor, zivatar, és felhőszakadás is előfordulhat.

Legkisebb eséllyel a Tiszántúlon lehet csapadék. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél.

Hajnalban döntően 15-20 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, vízpartoknál magasabb értékek valószínűek. Délután 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.