A pécsi szenior örömtáncosok is segítik a súlyos betegséggel küzdő kisfiút, Hegedüs Marcit

Bár mindössze három és fél éves, a Pécsett élő Hegedüs Marcell már sok megpróbáltatáson van túl. A kisfiúnál egy rendkívül ritka daganatos betegséget diagnosztizáltak, köldöktől lefelé mozgásképtelen. Édesanyja egy olyan speciális segédeszközt szeretne venni Marci számára, amelynek segítségével álló helyzetből is láthatná a világot. A csaknem 700 ezer forintba kerülő gép vásárlásával kapcsolatban gyűjtés indult.



Állandó küzdelem az élete a három és fél éves Hegedüs Marcellnek, aki egy ritka, a világon mindössze húsz embernél kimutatott daganatos betegségben szenved. A diffuz leptomeningealis neuroglial tumort korábban még sosem mutatták ki újszülöttnél.

Már ötnaposan kemoterápiás kezelést kapott, majdnem kilenc hónapot töltött az onkológiai osztályon. Sajnos Marcell a betegsége miatt köldöktől lefelé nem tudja mozgatni a végtagjait, és katéterezni kell.

A kisfiúnak már sokan segítettek, miután édesanyja, Ladányi Lilla a kicsi megszületését követően gyűjtést indított annak érdekében, hogy Marcell életét jobbá tegye. Nemrég egy speciális, drága segédeszköz vásárlásával kapcsolatban fordult a nyilvánossághoz a hölgy.

Ide utalható adomány Aki támogatná Hegedüs Marcellt, hogy a lehető legteljesebb életet élhessen, az édesanyja, Ladányi Lilla nevén lévő, a Takarékbanknál vezetett 50800104-11643036 bankszámlaszámra utalhat vagy fizethet be pénzt. A kisebb összeg is segítség, minden forintra nagy szükség van. További információ az Adománygyűjtés Hegedüs Marcinak Facebook-oldalon található.



Az egyik adományozó Nemeskéri Imréné, aki nemcsak a beteg kisfiú támogatásával tesz másokért, a közösségért, hanem nevéhez (is) fűződik az egyik Tildy Zoltán utcai panelház előtti terület feldíszítéseésalkalmából. Mint lapunknak elmondta, barátai, ismerősei és volt munkatársai álltak az ügy mellé, valamint a pécsi szenior örömtáncosok is segítettek.

Erről az eszközről van szó.

Az összegyűlt körülbelül 60 ezer forintot szombaton adták át Marci édesanyjának, aki természetesen rendkívül hálás az adományért. Ezzel azonban még nem ért célba a jótékonysági akció, a segédeszköz ára ugyanis csaknem 700 ezer forint.



A gép óriási változást jelentene a kisfiú életében, aki végre álló helyzetből is láthatná a világot. Az eszközzel minden testhelyzet elérhető, nulla és kilencven fok között állítható, valamint különböző helyzetű ültetés is lehetséges.



- Különféle állítógépeket néztünk meg, Marcika gyógytornásza úgy érzi, ez az eszköz lenne a legideálisabb. Nagyon hálás vagyok a segítőinknek, már akkor is könnybe lábad a szemem, ha arra gondolok, hogy mit élhet majd át a fiam, ha új szemszögből láthatja a világot - nyilatkozta munkatársunknak Ladányi Lilla.