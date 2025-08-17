Nem sikerült újraéleszteni, elhunyt a baranyai karambol áldozata

Elhagyta az úttestet egy személygépkocsi a 66-os főút Sásd és Baranyajenő közötti szakaszán szombaton este. A baleset következtében egy férfi életét veszítette.

A helyszínen lévők még azelőtt áramtalanították a járművet, hogy megérkeztek a műszaki mentést végző sásdi hivatásos tűzoltók.

A mentők egy súlyosan sérült férfi életéért küzdöttek, de sajnos nem sikerült újraéleszteniük, a helyszínen meghalt.



A mentés idejére teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.