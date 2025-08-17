Nem sikerült újraéleszteni, elhunyt a baranyai karambol áldozata
2025. augusztus 17. vasárnap 11:15
Elhagyta az úttestet egy személygépkocsi a 66-os főút Sásd és Baranyajenő közötti szakaszán szombaton este. A baleset következtében egy férfi életét veszítette.
A helyszínen lévők még azelőtt áramtalanították a járművet, hogy megérkeztek a műszaki mentést végző sásdi hivatásos tűzoltók.
A mentők egy súlyosan sérült férfi életéért küzdöttek, de sajnos nem sikerült újraéleszteniük, a helyszínen meghalt.
A mentés idejére teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Egy hónapon át nem a Keleti lesz a...
- Nagybúcsúját ünnepelte a Pécsi...
- Nem sikerült újraéleszteni, elhunyt a...
- Három hónapja eltűnt egy fiú Baranyából
- Lángoló autó világította be a határt...
- A püspöki palota, a kincstár is...
- Jöhet egy kis nosztalgia? Pécsi...
- Zivatarokra, jégesőre figyelmeztetnek...
- Pécsi arcok (10.): Gráf Csilla...
- Véméndi férfi rabolt párjával az...