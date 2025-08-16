Kissé enyhül a forróság vasárnap, záporok is jöhetnek

Reggelig csak helyenként fordulhat elő csapadék, majd vasárnap növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye: ekkor a Dunántúlon kisebb, keleten viszont nagyobb számban képződnek villámlással, lokálisan intenzív csapadékkal kísért csapadékgócok.

Az északira forduló szelet egyre nagyobb területen kísérik élénk, néhol erős lökések.

Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 19 és 24 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben kissé hűvösebb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 33 fok között alakul.