Kissé enyhül a forróság vasárnap, záporok is jöhetnek

2025. augusztus 16. szombat 19:30
Reggelig csak helyenként fordulhat elő csapadék, majd vasárnap növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye: ekkor a Dunántúlon kisebb, keleten viszont nagyobb számban képződnek villámlással, lokálisan intenzív csapadékkal kísért csapadékgócok.
Az északira forduló szelet egyre nagyobb területen kísérik élénk, néhol erős lökések.
Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 19 és 24 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben kissé hűvösebb lehet az idő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 33 fok között alakul.
