A püspöki palota, a kincstár is ingyenesen látogatható lesz a fesztiválon
2025. augusztus 17. vasárnap 08:00
A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválján, a Kovászon, augusztus 20-án újra szélesre tárja kapuit a Pécsi Püspökség. A gyermekkoncertek mellett idén is tárlatvezetésekkel, múzeumpedagógiai barangolásokkal várják az érdeklődőket. A programok ingyenesen látogathatók, előzetes regisztrációt nem igényelnek. A látogatói csoportokat érkezési sorrendben töltik fel a szervezők.
A kiemelt gyermekprogramok között szerepel a Kolompos Együttes koncertje, a Bóbita Bábszínház vásári bábjátéka, a Boridalok Trió gyerekzenei koncertje, valamint Ringató foglalkozás. A kísérőprogramokban népi játékokkal, ugrálóvárakkal, habpartyval, kézműves foglalkozásokkal, íjászattal, vívással, lovaglási lehetőséggel, állatsimogatóval, gasztrokulturális élményekkel, termelői piaccal várják az érdeklődőket. A Kovász fesztivál a Szent István király ünnepéhez kapcsolódó, 18.00 órakor kezdődő szentmisével zárul a pécsi székesegyházban.
Püspöki Palota - tárlatvezetések
Az alapjaiban 12. századi palota vezetett látogatásai során megtekinthetők a különböző korok püspöki szalonjai és dolgozószobái, berendezései és műtárgyai, köztük barokk, biedermeier és neoreneszánsz bútorok, 17-18. századi püspöki portrék, valamint Mária Terézia által adományozott falikárpitok.
Tárlatvezetések időpontja: 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30
Pécsi Egyházmegyei Könyvtár - könyvtárbemutató és kreatív program
A teológiai és egyháztörténeti szakkönyvtár bemutatója során az érdeklődők megismerkedhetnek a könyvtár gazdag gyűjteményével, amely többek között plébániák, szerzetesrendek és elhunyt papok hagyatékából származó dokumentumokat, kéziratokat, fotókat és különleges muzeális könyveket tartalmaz.
A program része a „Mesterségem címere: a könyv" elnevezésű kézműves foglalkozás, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek a könyvkötés hagyományaiba és kreatív módon ki is próbálhatják azt.
A bemutatók időpontja: 10:00-14:00 között, folyamatosan
Egyházmegyei Levéltár - csoportos látogatás
A püspöki levéltár története a Pécsi Egyházmegye megalapításáig (1009) nyúlik vissza. A látogatás során bemutatásra kerül az egyházmegye kormányzásának írásos emlékanyagát őrző levéltár története, az évszázadok során használt levéltári terek, valamint a legjelentősebb levéltáros személyiségek munkássága.
A középkori töredékektől kezdve a 20. századi egyházkormányzati iratokig számos eredeti dokumentumot is megtekinthetnek az érdeklődők.
Csoportos indulások időpontja: 10:00 | 11:00 | 12:00 (Csoportonként legfeljebb 20-20 fő.)
Dóm Kőtár - állandó és időszaki kiállítás
A látogatók számára megtekinthetők a pécsi székesegyház középkori faragványai, valamint Szakács Imre László: Reményünk - Mi Atyánk című időszaki kiállítása, amely hit és művészet kapcsolatát mutatja be kortárs szemszögből.
A kiállítás kísérőprogramjaként múzeumpedagógiai foglalkozások várják az érdeklődőket minden korosztályból.
Nyitvatartás: 9:00-17:00 között
Püspöki Kincstár - állandó kiállítás
A nap folyamán ingyenesen látogatható a Püspöki Kincstár is, amelybe évszázadokon át csak kevesek nyertek betekintést. A különleges képzőművészeti kiállítás a Pécsi Egyházmegye püspöki gyűjteményének legértékesebb műtárgyait rendszerezi és tárja a nagyközönség elé.
A tárlaton többek között megtekinthető Klimó György mecénás püspök portréja és jelentős római éremgyűjteménye, valamint Karl Atzger osztrák festő Krisztus életét bemutató nagyméretű festménysorozata, amely egykor a székesegyházat díszítette. Ezek mellett Székely Bertalan és Kubányi Lajos egy-egy alkotása is helyet kapott a gyűjteményben.
Nyitvatartás: 9:00-17:00 között
A programok ingyenesen látogathatók, regisztrációt nem igényelnek. Szeretettel várjuk a történelem, az egyházi művészet és örökség iránt érdeklődőket minden korosztályból.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
