A Biokom szerint felkészülten várják a szombatra beharangozott havazást

A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. időjárás előrejelzése szerint Pécsett szombaton havazás várható. Ennek megfelelően a városi hó-, és síkosságmentesítési feladatokat ellátó BIOKOM Nkft. mind a kézi, mind a gépi hó-, és síkosságmentesítési munkákban résztvevő munkatársai és alvállalkozói részére készenlétet rendelt el, közölte a városüzemeltetési társaság.

A BIOKOM NKft. 40 munkatársa és alvállalkozója, valamint 9 darab tolólapokkal, hóekékkel, és úgynevezett „sószóró-adapterekkel" felszerelt járműve áll készenlétben, amelyek a városi utak hó-, és síkosságmentesítését végzik szükség esetén.

Amikor a hőmérséklet fagypont alá csökken, ezek a járművek megkezdik az úthálózat előszórását. A járdák, parkolók megtisztítását négy kistraktor, és hat kisteherautó látja el kiegészülve az alvállalkozók 12 kis hókotrójával és 12 kisteherautójával.



"Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a város úthálózata több mint 800 km hosszú, és a tömegközlekedéssel érintett útvonalak a mentesítés során elsőbbséget élveznek, így előfordulhat, hogy a hegyi utcákba, dűlőkbe csak idővel tud megérkezni a segítség.

Ezért társaságunk a város 49 pontján helyezett ki szóróanyag-tároló edényeket, ezekbe sózott homok került, valamint a város 450 további közterületi pontján áll rendelkezésre homok mentesítőanyagként, amelyet a lakosok szabadon használhatnak.

Mindezek mellett a városüzemeltetési társaság munkáját a lakosság is nagyban tudja segíteni, ha - a helyi rendelet előírásai szerint - mindenki a lakóingatlana előtti terület (járdák, járda hiányában az út egy méteres szélességű területe) hó-, és síkosságmentesítését elvégezi.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a BIOKOM NKft. állandó hóügyeleti és

útügyeleti szolgálatot működtet, amely a nap 24 órájában végzi feladatát. A lakosság részére pedig éjjel-nappal hívható telefonszámot: 72/502-100 vagy 80/200-590, valamint e-mail címet: [email protected] biztosít.



Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a mentesítés ideje alatt a kivitelezést végző kollegák

munkáját segítsék elő, azt türelemmel és toleranciával kezeljék, valamint, hogy mindenki csak téli gumival keljen útra, és a téli útviszonyoknak megfelelően, kellő odafigyeléssel közlekedjen."