Volt olyan hely az országban, ahol majd' mínusz 7 fokot mértek
2025. október 19. vasárnap 10:44
A Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán mínusz 6,6 Celsius-fok volt vasárnap hajnalban, ez újabb szezonrekord - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.
Azt írták: szombaton hidegfront haladt át az ország felett, annak hatására a megélénkülő, olykor megerősödő északnyugati széllel jóval hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek. Estére az ország döntő részén már kiderült az ég, éjjel pedig a légmozgás is fokozatosan mérséklődött, legyengült.
Így jócskán lehűlt a levegő, a Duna-Tisza-közén lévő homoktalaj felett mínusz 6,6 fokig süllyedt a hőmérséklet; ez ugyan kissé elmarad a napi hidegrekordtól, de azért az idei szezonrekord megdöntésére elég volt - jelezték.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő éjszakán is hasonló lesz a helyzet.
A szezonban eddig a leghidegebbet még október 2-án hajnalban mérték, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon és a Nógrád vármegyei Zabarban is mínusz 3,1 Celsius-fok volt.
MTI
